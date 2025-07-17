Türkiye'nin dış borç ödemeleri 17,9 milyar dolar oldu

Türkiye’nin 2025 yılı dış borç ödemeleri 17,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 16 Temmuz haftasında yapılan dış borç ödemeleri 1 milyar 7,02 milyon dolar oldu. Bu tutarın 776,72 milyon doları Hazine tarafından karşılanırken, 229,7 milyon doları diğer kamu kurumları ve özel sektör ödemelerinden oluştu.

TCMB’ye yapılan ödeme ise 1,23 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde Uluslararası Para Fonu’na (IMF) herhangi bir ödeme yapılmadı.