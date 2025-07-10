Türkiye’nin dış borç ödemesi 6 ayda 16,8 milyar doları aştı

Türkiye’nin 2025 yılı dış borç ödemesi 16,87 milyar dolara ulaştı. Ödemelerin büyük kısmı Hazine tarafından gerçekleştirildi. 9 Temmuz haftasında 271 milyon dolarlık dış borç ödemesi yapıldı. Toplam borç geri ödemeleri 17 milyar dolara yaklaştı.

Söz konusu haftada yapılan dış borç ödemelerinin:

*258,53 milyon doları Hazine tarafından,

*12,32 milyon doları çeşitli kamu ve özel kurumlar tarafından gerçekleştirildi.

*0,30 milyon dolarlık ödeme ise TCMB tarafından yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi de yer aldı.