Türkiye’nin dış borç ödemesi 6 ayda 16,8 milyar doları aştı
Türkiye’nin dış borç ödemeleri yıl başından bu yana toplam 16 milyar 874,75 milyon dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 9 Temmuz haftasında yapılan dış borç ödemesi 271,15 milyon dolar oldu.
Türkiye’nin 2025 yılı dış borç ödemesi 16,87 milyar dolara ulaştı. Ödemelerin büyük kısmı Hazine tarafından gerçekleştirildi. 9 Temmuz haftasında 271 milyon dolarlık dış borç ödemesi yapıldı. Toplam borç geri ödemeleri 17 milyar dolara yaklaştı.
Söz konusu haftada yapılan dış borç ödemelerinin:
*258,53 milyon doları Hazine tarafından,
*12,32 milyon doları çeşitli kamu ve özel kurumlar tarafından gerçekleştirildi.
*0,30 milyon dolarlık ödeme ise TCMB tarafından yapıldı.
Açıklamada, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi de yer aldı.