Türkiye'nin dış borç stoku 450 milyar dolara yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı son çeyrek dönemin borç stoku verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye brüt dış borç stoku 31 Aralık 2020 itibarıyla 450 milyar dolar oldu ve dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 62,8 olarak gerçekleşti. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 268,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 37,5 oldu.

Brüt dış borç stoku bir önceki dönem 435,1 milyar dolar, net dış borç stoku 262,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Hazine garantili dış borç stoku 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 14,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1.994,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 39,5 olmuştur. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 967,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 19,2 olmuştur."