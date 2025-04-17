Türkiye'nin elinde bulunan ABD tahvili 20 milyar doları aştı

2025’in ilk iki ayında toplam 7,6 milyar dolarlık ABD tahvili alımı yapan Türkiye, elindeki toplam tahvil stokunu 20,4 milyar dolara çıkardı.

ForInvest Haber'in ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye şubat ayında 2 milyar 262 milyon dolarlık ABD Hazine tahvili alımı gerçekleştirdi. Ocak ayında yapılan 5 milyar 358 milyon dolarlık alımla birlikte, yılın ilk iki ayında toplam alım tutarı 7 milyar 620 milyon dolara ulaştı.

Türkiye, 2024 yılının ekim ayında yapılan 5,67 milyar dolar ile en yüksek aylık alımı yapmıştı.

Miktar 20 milyar 471 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin elinde, 2024 yılında yapılan toplam 10,7 milyar dolar alımla, geçen yılın sonunda 12 milyar 851 milyon dolar seviyesinde ABD tahvili bulunuyordu. Bu yılın ilk iki ayında yapılan alımlarla birlikte bu miktar 20 milyar 471 milyon dolara ulaştı.

Tahvillerin 12 milyar 841 milyon dolarlık kısmı uzun dönemli, 7 milyar 630 milyon dolarlık kısmı ise kısa dönemli kağıtlardan oluşuyor.