Türkiye'nin enerji tüketiminde doğal gaz ilk sırada: En büyük pay ısınmaya ayrıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni yayımladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 382 bin 611 terajul olarak gerçekleşti. Enerji kaynakları arasında doğal gaz ilk sırada yer alırken, tüketimin büyük bölümü konutların ısıtılmasına ayrıldı.

Enerji tüketiminde doğal gaz ilk sırada

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında hanelerde tüketilen enerjinin yüzde 52,1'ini doğal gaz oluşturdu. Doğal gazı yüzde 19,3 ile elektrik, yüzde 13,3 ile katı biyokütle takip etti.

Araştırma, Türkiye'deki hanelerin enerji ihtiyacının karşılanmasında doğal gazın ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.

Tüketilen enerjinin yüzde 62'si ısınmaya gitti

Hanelerin enerji tüketimi kullanım alanlarına göre incelendiğinde, en yüksek payı yüzde 62 ile alan ısıtma aldı.

Aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin kullanımı yüzde 16 ile ikinci sırada yer alırken, su ısıtmanın payı yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

Toplam enerji tüketiminin yüzde 8,2'si yemek pişirmede, yüzde 1'i ise alan soğutma ve diğer ihtiyaçlarda kullanıldı.

Doğal gazın yüzde 74,2'si ısınmada kullanıldı

Hanelerde en fazla tüketilen enerji kaynağı olan doğal gazın kullanım alanlarında da ısınma öne çıktı. Doğal gaz tüketiminin yüzde 74,2'si alan ısıtmada, yüzde 16'sı su ısıtmada ve yüzde 9,8'i yemek pişirmede gerçekleşti.

Elektrik tüketiminde ise aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 83 ile ilk sırada yer aldı. Elektriğin yüzde 5,3'ü alan soğutmada, yüzde 4,5'i ise su ısıtmada kullanıldı.

Isınmada kömür ve biyokütle de kullanıldı

Konutların ısıtılmasında kullanılan enerji kaynakları arasında doğal gaz yüzde 62,3 ile ilk sırada yer aldı. Doğal gazı yüzde 20 ile katı biyokütle ve yüzde 16,1 ile kömür izledi.

Su ısıtmada da doğal gaz yüzde 65,5 ile en fazla tercih edilen enerji kaynağı olurken, güneş enerjisinin payı yüzde 20,5 olarak kaydedildi.

Yemek pişirmede ise doğal gaz yüzde 62,6 ile ilk sırada yer aldı. Petrol ürünleri yüzde 20,1 ile ikinci sırayı oluşturdu.

TÜİK, araştırma kapsamında 2022 yılına ilişkin verilerin de idari kayıtlardaki güncellemeler ve metodolojik değişiklikler doğrultusunda revize edildiğini bildirdi.