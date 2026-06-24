Türkiye'nin göç bilançosu açıklandı: Gelenlerin sayısı arttı, gidenler azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Uluslararası Göç İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artış göstererek 393 bin 829'a ulaştı. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye gelen göçmenlerin yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü kadınlar oluşturdu. Göç edenlerin 91 bin 952'si Türk vatandaşı, 301 bin 877'si ise yabancı uyruklulardan oluştu.

Yurt dışına göçte düşüş

2025 yılında Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısında gerileme yaşandı. Göç eden nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluştururken, yurt dışına gidenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si yabancı uyruklu olarak kaydedildi.

En hareketli yaş grupları gençler oldu

Türkiye'ye göç edenlerin yaş dağılımına bakıldığında, en yüksek oran yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

Türkiye'den göç edenlerde ise ilk sırada yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu yer aldı. Bu yaş grubunu yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu izledi.

İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il

İllere göre dağılım incelendiğinde, Türkiye'ye gelenlerin yüzde 42,2'sinin İstanbul'a yerleştiği görüldü. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin dağılımında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Toplam göçün yüzde 35,4'ünün gerçekleştiği İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir izledi.

Türkiye'ye en fazla Türkmenistan vatandaşları geldi

Türkiye'ye 2025 yılında gelen yabancı uyruklular arasında ilk sırayı yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkmenistan'ı yüzde 8,3 ile Azerbaycan, yüzde 6,9 ile Özbekistan, yüzde 6,1 ile Mısır ve yüzde 5,8 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklular arasında ise ilk sırada yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak'ı yüzde 11,2 ile Afganistan, yüzde 7,6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 6,3 ile İran ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları izledi.