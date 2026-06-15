Türkiye'nin kredi risk primi 225 baz puana geriledi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.
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ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalacağı beklentisi güçlenirken, Türkiye'nin risk priminde de gerileme yaşandı.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 223 baz puana inerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA