Türkiye’nin kredi risk primi 400 baz puanın altına geriledi
TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi
Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 17,5’tan 750 baz puan artışla 25’e yükseltti. Kararın ardından kurlar gerilerken, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) puanı da düşüş gösterdi.
CDS faiz kararının ardından 400 baz puanın altına geriledi. CDS, seçim sürecinde 800 baz puanın yukarısını görerek rekor kırmıştı.