Türkiye’nin TDT ülkeleriyle ticareti 10,1 milyar dolara ulaştı

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin ortak tarih, kültürel bağlar ve stratejik iş birliği anlayışından aldığı güçle TDT ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

2009 yılında kurulan ve 2021’de İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede bugünkü adını alan teşkilatta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan üye olarak yer alıyor. Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise teşkilatın gözlemci ülkeleri arasında bulunuyor.

Ticaret hacmi 20 katına çıktı

Türkiye’nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi, 2002’de 871 milyon dolar seviyesindeyken 2025 yılı sonunda yaklaşık 20 katına çıkarak 16,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, geçen yıl teşkilat üyeleri arasında en fazla ticareti 7,8 milyar dolarla Kazakistan ile gerçekleştirdi. Kazakistan’ı 4,3 milyar dolarla Azerbaycan, 3,1 milyar dolarla Özbekistan ve 1,6 milyar dolarla Kırgızistan izledi.

İlk 7 ayda artış sürdü

TDT üyesi ülkelerle ticaretteki artış 2026 yılında da devam etti. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.

Gözlemci ülkeler Türkmenistan, Macaristan ve KKTC ile gerçekleştirilen toplam ticaret ise 2025’te yüzde 6,8 artışla 10 milyar dolara ulaştı. Bu ülkelerle ticaret hacmi, 2026’nın ilk 7 ayında da yıllık bazda yüzde 5,1 yükselerek 6,1 milyar dolar oldu.

Böylece TDT üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacmi, Temmuz 2026 itibarıyla 27,8 milyar dolara yükseldi.

Orta Koridor vurgusu

Bakanlık, küresel üretim ve ticaretin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaymasının Türk coğrafyasının uluslararası ticaret ve lojistik ağlarındaki stratejik önemini artırdığına işaret etti.

Açıklamada, TDT bünyesindeki ekonomik ve ticari entegrasyonun güçlendirilmesi, Orta Koridor’un sunduğu avantajlardan daha etkin yararlanılması ve Türk dünyasının küresel ticaretteki konumunun ileri taşınması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.