Türkiye’nin ticaretinde 25 yıllık dönüşüm: İhracat 400 milyar dolara dayandı

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin son 25 yıllık ticaret performansına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 2001-2025 döneminde mal ve hizmet ihracatında yaşanan artışın yanı sıra ihracat finansmanı, markalaşma, KOBİ’lerin dış pazarlara açılması, gümrük altyapısı ve ticaretin dijitalleşmesine ilişkin veriler paylaşıldı.

Bakanlığın verilerine göre, 2001 yılında 31,3 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye’nin mal ihracatı, 2025 sonunda 273,3 milyar dolara ulaştı. Böylece mal ihracatı yaklaşık 8,7 katına çıktı.

Hizmet ihracatı 8 kat arttı

Hizmet ihracatında da benzer bir yükseliş kaydedildi. 2001 yılında 15,1 milyar dolar olan hizmet ihracatı, 2025 yılında 122,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin dünya hizmet ihracatından aldığı pay ise aynı dönemde yüzde 0,89’dan yüzde 1,28’e çıktı.

Türkiye, 2025 yılında hizmet ticaretinde 63,5 milyar dolar fazla verdi. Mal ve hizmet ihracatının toplamı ise 2001’deki 46,4 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 396 milyar dolara ulaştı.

411 firma ve 443 marka destek kapsamında

Bakanlık, ihracattaki dönüşümün yalnızca miktar artışıyla sınırlı kalmadığını, markalaşma ve katma değerli üretimin de öne çıktığını belirtti.

2004 yılında hayata geçirilen TURQUALITY Destek Programı kapsamında bugün 411 firma ve 443 marka destekleniyor. Programla şirketlerin marka tanıtımının yanı sıra kurumsal dönüşüm, hedef pazarlarda büyüme, insan kaynağı ve dijitalleşme alanlarında desteklenmesi amaçlanıyor.

KOBİ'lerin ihracata katılımını artırmak amacıyla 2010 yılında başlatılan UR-GE Proje Desteği kapsamında ise bugüne kadar 745 proje destek kapsamına alındı. 56 ilden yaklaşık 19 bin KOBİ programlardan yararlanırken, firmalar 1.265 yurt dışı pazarlama ve 283 alım heyeti faaliyetine katıldı.

İhracatçıya finansman desteği genişledi

İhracat finansmanında da son 25 yılda önemli değişiklikler yaşandı. Sermayesi 200 milyar TL’ye yükseltilen Türk Eximbank’ın 2001 yılında 2 olan şube sayısı 25’e çıkarken, ayrıca 7 irtibat bürosu faaliyete geçti. Eximbank’ın 2026 yıl sonuna kadar ihracata 59 milyar dolar reeskont kredisi sağlaması öngörülüyor.

2021 yılında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) aracılığıyla ise 22 Haziran 2026 itibarıyla ihracatçıların kullandığı 291,4 milyar TL tutarındaki krediye 255,1 milyar TL kefalet sağlandı.

2024 yılında yeniden faaliyete geçirilen Türk Ticaret Bankası'nın da 2026 yılı sonuna kadar ihracatçılara 100 milyar TL ihracat reeskont kredisi vermesi planlanıyor.

Ticaret işlemleri dijitale taşındı

Bakanlığın açıklamasında son 25 yıllık dönemin öne çıkan başlıklarından biri de dijitalleşme oldu. Geçmişte ağırlıklı olarak fiziki belgeler ve yüz yüze başvurular üzerinden gerçekleştirilen birçok ticaret işlemi elektronik ortama taşındı.

2010 yılında devreye alınan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile şirketlerin ticaret sicili işlemleri dijitalleşti. 21 Haziran 2026 itibarıyla sistemde 2 milyon 645 binden fazla şirket, ticari işletme ve bunların şubelerine ilişkin bilgi bulunurken, aktif kullanıcı sayısı 3,6 milyonu aştı.

Bakanlık verilerine göre ayrıca bugüne kadar 19 gümrük kapısı modernize edildi, e-ihale sistemi 1,4 milyon kullanıcıya ulaştı ve lisanslı depo kapasitesi 14,4 milyon tona yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde e-ihracat, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve dijital ürün güvenliği alanlarındaki yeni nesil uygulamalarla Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunun daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.