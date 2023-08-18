Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 4.8 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2023 Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalışla 293,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 10,4 oranında azalışla 546,4 milyar ABD doları oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -301,6 milyar ABD doları iken 2023 Haziran sonunda -252,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net UYP Mayıs ayında eksi 294,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.