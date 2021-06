Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Bugün açıklanan işsizlik rakamları nisanda Türkiye'de işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan artışla yüzde 13,9'a yükseldiğine işaret ediyor. Bu bir yılda işsiz sayısının 245 bin kişi arttığı anlamına geliyor.

Türkiye’deki işsiz nüfus 108 ülkenin toplam nüfusundan fazla

İşsizlik rakamlarına biraz daha detaylı bakacak olursak Türkiye’deki işsiz nüfusta 4 milyon 511 bin kişi bulunuyor. Bu rakam dünyanın birçok ülkesinin nüfusunun üzerinde. Worlometer veri sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye’deki işsiz sayısı dünyadaki 235 ülkenin 108'inin nüfusunu aşıyor. Türkiye’deki işsiz nüfustan daha az nüfusa sahip ülkeler arasında Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Litvanya, Letonya gibi güçlü sayılabilecek ülkeleri aşıyor.

Türkiye'nin yüzde 3,3'ü 3 yıldır işsiz

TÜİK tarafından geçen ay açıklanan çeyreklik bazda işsizlik rakamları ise bir başka gerçeği gözler önüne seriyor. Türkiye'de 3 yılda daha uzun süredir iş bulamayan toplam işsiz sayısı 143 bin kişi olarak dikkat çekiyor. Toplam işsizler içerisinde 352 bin kişi 2 yıldan daha uzun bir süredir işsizken 1 yıldan uzun bir süredir iş bulamayanların sayısı ise 1 milyon 252 bin kişi olarak açıklanmış durumda. 3 yıldır işsizlerin oluşturduğu işsizlik oranı yüzde 3,3 olarak karşımıza çıkıyor. 3 yıldır işsiz olan nüfusun 74 bin kişisini erkekler, 69 bin kişisini ise kadınlar oluşturuyor.

Her 200 metrekareye 1 işsiz düşüyor

Türkiye’de işsiz oranının yüz ölçüme göre dağılımına bakıldığında her 200 metrekareye 1 işsiz düşüyor. İş gücüne dahil olan her 100 kişiden yaklaşık 14’ünün işsiz olduğu Türkiye’de toplam nüfusta ise her 100 kişiden 5’i işsiz. Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden Almanya ise 2,9 milyon işsiz nüfusuyla her 100 kişiden 3’ünün bir işi bulunmuyor.

İşte çıkarma yasağına rağmen işsiz sayısında değişim sınırlı kaldı



Türkiye'nin yıllardır çözmeye çalıştığı işsizlik sorunu üzerinde pandemi etkisini incelediğimizde, işten çıkarma yasağı ve desteklere rağmen işsizlik oranındaki değişimin sınırlı kaldığı gözler önüne seriliyor. Pandemi etkisinin en güçlü hissedildiği Mayıs 2020 ile Nisan 2021 arasında ortalama işsizlik oranı yüzde 13,2 olurken bu aylarda ortalama işsiz sayısı 4 milyon 130 kişi oldu. Pandemi öncesi 1 yıllık verilerde ise işsizlik oranı ortalaması yüzde 13,5. Pandemi öncesi dönem olan Nisan 2019 ile Mart 2020 arasındaki ortalama işsiz sayısı ise 4 milyon 300 kişi.