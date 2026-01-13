Türkiye'ye 11 ayda 12,4 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Ocak 2026’da yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ne göre, 2025 yılının kasım ayında Türkiye’ye 990 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY tutarı 12,4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu tutar, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 28 artışa işaret ederken, 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı 286 milyar doları aştı.

Kasımda UDY’nin büyük bölümü borçlanma araçlarından

Kasım ayında gerçekleşen toplam 990 milyon dolarlık UDY girişinin 342 milyon doları yatırım sermayesi, 514 milyon doları borçlanma araçları ve 218 milyon doları yabancı uyruklulara yapılan gayrimenkul satışları yoluyla kaydedildi. Aynı dönemde 84 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi aşağı yönlü etki yaratırken, toplam net giriş 990 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk 11 ayı itibarıyla yatırım sermayesi girişleri 8,9 milyar dolar, borçlanma araçları 3 milyar dolar ve gayrimenkul alımları 2,1 milyar dolar olurken, 1,5 milyar dolarlık tasfiye etkisiyle toplam UDY 12,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla yatırım ticaret ile bilgi ve iletişim sektörlerine

Kasım ayında gerçekleşen 342 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişlerinde, 51 milyon dolarla bilgi ve iletişim sektörü yüzde 15 pay aldı. Toptan ve perakende ticaret sektörü 50 milyon dolarlık yatırımla yine yüzde 15 paya sahip olurken, gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı yüzde 12 pay ile öne çıktı.

Yılın ilk 11 ayı toplamında da en çok yatırım alan sektörler değişmedi. Bu dönemde toptan ve perakende ticaret 2,9 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bilgi ve iletişim ile gıda imalatı sektörleri 1,3’er milyar dolarlık yatırımla öne çıktı.

Kasımda yatırımın lideri Hollanda

2003–2024 döneminde Türkiye’ye gelen UDY’nin yüzde 58’ini oluşturan Avrupa Birliği ülkeleri, 2025’in kasım ayında yüzde 75 paya ulaştı. Ülkeler bazında 111 milyon dolarlık yatırımla ve yüzde 32 payla Hollanda ilk sırada yer aldı. Hollanda’yı yüzde 16 payla Almanya, yüzde 10 ile ABD, yüzde 7 ile Fransa ve yüzde 6 ile İspanya izledi.

Yılın ilk 11 ayı toplamında ise Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler 2,8 milyar dolarla Hollanda, 1,1 milyar dolarla Kazakistan ve 1,1 milyar dolarla Lüksemburg olarak sıralandı.