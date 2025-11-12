Türkiye'ye ilk 9 ayda 11,4 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Kasım 2025’te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, yılın ilk dokuz ayında toplam 11,4 milyar dolar UDY girişi kaydedildi.

Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışa işaret etti. Böylece 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 285 milyar doları aştı.

Yatırım sermayesi 8 milyar dolara ulaştı

YASED verilerine göre, ilk dokuz ayda kaydedilen 11,4 milyar dolarlık girişin 8 milyar doları yatırım sermayesi, 1,6 milyar doları yabancılara gayrimenkul satışı, 2,6 milyar doları ise borçlanma araçları yoluyla gerçekleşti.

Öte yandan, yatırım tasfiyeleri 856 milyon dolarlık negatif etki yarattı.

En fazla yatırım ticaret, gıda ve bilişimde

Sektörel dağılımda, toptan ve perakende ticaret yüzde 34’lük payla en fazla yatırım çeken alan oldu. Bu sektörü yüzde 15’er payla gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ile bilgi ve iletişim hizmetleri izledi.

Yatırımların yüzde 64’ü AB ülkelerinden geldi

2003–2024 döneminde Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 58’ini gerçekleştiren AB ülkeleri, 2025’in ilk 9 ayında toplam yatırımların yüzde 64’ünü oluşturdu.

Ülke bazında en fazla yatırımcı Hollanda oldu ve toplam yatırımların yüzde 32’sini gerçekleştirdi. Hollanda’yı Kazakistan (%14), Lüksemburg (%14), Almanya (%7) ve ABD (%6) izledi.