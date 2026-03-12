Türkiye'ye ocakta 716 milyon dolar doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 12 Mart 2026 tarihinde yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ne göre, Türkiye’ye 2026 yılının ocak ayında 716 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Güncel verilerle birlikte 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY tutarı 289 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Ocak ayında kaydedilen 716 milyon dolarlık toplam UDY girişinin 390 milyon doları yatırım sermayesi, 417 milyon doları borçlanma araçları ve 163 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı kaynaklı gerçekleşti. Aynı dönemde 254 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi, toplam giriş üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Yatırım sermayesinde teknik faaliyetler öne çıktı

Ocak ayında gerçekleşen 390 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişlerinde, 126 milyon dolarla mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ilk sırada yer aldı. Bu kalem toplam yatırım sermayesinin yüzde 32’sini oluşturdu. Toptan ve perakende ticaret yüzde 22, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 9 payla öne çıkan diğer sektörler oldu.

En fazla yatırım Almanya ve Hollanda’dan geldi

Bölgesel dağılımda Avrupa Birliği ülkeleri ocak ayında da ağırlığını korudu. 2003-2025 döneminde toplam yatırımlar içinde yüzde 59 paya sahip olan AB-27 ülkeleri, 2026’nın ilk ayında yüzde 77 payla Türkiye’ye en fazla yatırım yapan bölge oldu.

Ülke bazında ise Almanya yüzde 37 ile ilk sırada yer alırken, Hollanda yüzde 24, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 8, İsveç yüzde 5 ve İspanya yüzde 4 pay aldı.