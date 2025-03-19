TÜSMOD üretim ve hizmet satın alma enflasyonu şubatta arttı

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Meslek Odası Derneği (TÜSMOD) üretim ve hizmet satın alma enflasyonu şubat 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre, TÜSMOD üretim ve hizmet satın alma enflasyonu, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,65 artış gösterdi.

En yüksek satın alma enflasyonu metal fiyatlarında

Kategori bazında, şubat ayında en yüksek satın alma enflasyonu yüzde 3,78 ile metal fiyatlarında görülürken, en düşük satın alma enflasyonu ise yüzde 0,27 artış ile navlun fiyatlarında görüldü.

TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi, 2025 yılı şubat ayında 761.37 olarak bir önceki aya göre yüzde 1,81 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,6 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 25,65 artış gösterdi.

TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi, 2025 yılı şubat ayında 271.75 olarak bir önceki aya göre yüzde 3,78 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3.15 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 2,77 arttı.

TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi'nde artış

TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi, 2025 yılı şubat ayında 1081.54 olarak bir önceki aya göre yüzde 1,38 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,16 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,35 artış gösterdi.

Enerji Fiyat Endeksi'nde en yüksek artış yüzde 25.95 ile global doğal gazda görülürken, en yüksek düşüş yüzde 4,66 ile brent petrolde görüldü. Bunu yüzde 3.82 düşüş ile ham petrol ve yüzde 2.27 düşüş ile gemi yakıtı izledi.

Gıda grubunda en yüksek artış beyaz ettte

TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi, 2025 yılı şubat ayında 558.46 olarak bir önceki aya göre yüzde 1,20 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,7 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 26,91 artış gösterdi.

Gıda Fiyat Endeksinde kırmızı et yüzde 5,97 ve beyaz et yüzde 6,64 artış gösterdi. Meyve ve sebze grubu ise sırasıyla yüzde 1,27 artış ve yüzde 0,18 azalış gösterdi.

Gıda grubunda en yüksek artış yüzde 6.64 ile beyaz ettte görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 2.93 ile global soyada görüldü.