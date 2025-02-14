TÜSMOD Üretim ve Hizmet Satınalma Enflasyonu ocakta arttı

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Meslek Odası Derneği (TÜSMOD) Üretim ve Hizmet Satınalma Enflasyonu ocak ayı sonuçlarını açıklandı.

Kategori bazında ocak ayında en yüksek satınalma enflasyonu yüzde 7.15 ile hizmet fiyatlarında görülürken, en düşük satınalma enflasyonu ise yüzde 0.94 azalış ile plastik fiyatlarında görüldü.

TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi, 2025 yılı ocak ayında 747.81 olarak bir önceki aya göre yüzde 4.17 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.17 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.58 artış gösterdi.



TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi, 2025 yılı ocak ayında 261.36 olarak bir önceki aya göre yüzde 0.62 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.62 azalış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.10 azalış gösterdi.

Plastik fiyat endeksi azaldı

TÜSMOD Plastik Fiyat Endeksi, 2025 yılı Ocak ayında 84.03 olarak bir önceki aya göre yüzde 0.94 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.94 azalış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.85 azalış gösterdi.



TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi, 2025 yılı ocak ayında 1066.85 olarak bir önceki aya göre yüzde 0.77 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.77 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.85 artış gösterdi.



TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi, 2025 yılı ocak ayında 551.86 olarak bir önceki aya göre yüzde 4.82 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.82 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.18 artış gösterdi.

Hizmet fiyatları arttı

TÜSMOD Hizmet Fiyat Endeksi, 2025 yılı ocak ayında 1774.94 olarak bir önceki aya göre yüzde 7.15 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7.15 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.26 artış gösterdi.



TÜSMOD Navlun Fiyat Endeksi, 2025 yılı ocak ayında 219.35 olarak bir önceki aya göre yüzde 0.69 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.69 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde15.11 artış gösterdi.

Metal Fiyat Endeksinde en yüksek artış yüzde 17.81 ile Paladyum'da görülürken, en yüksek düşüş yüzde 8.86 ile Çinko'da görüldü. Bunu yüzde 4.21 düşüş ile Filmaşin ve yüzde 2.57 düşüş ile Demir Cevheri izledi.



Plastik Fiyat Endeksinde en yüksek artış yüzde 2.35 ile PE fiyatlarında görülürken, en yüksek düşüş yüzde 5.75 ile PVC'de görüldü. Bunu yüzde 2.15 düşüş ile HIPS izledi.

Enerji Fiyat Endeksinde en yüksek artış yüzde 17.14 ile Su(Sanayi)'de görülürken, en yüksek düşüş yüzde 16.21 ile Global Doğalgaz'da görüldü. Bunu yüzde 1.36 düşüş ile Fuel-Oil izledi.

Kırmızı ve beyaz et fiyatları arttı

Gıda Fiyat Endeksinde Kırmızı Et yüzde 3.51 ve Beyaz Et yüzde 1.32 artış gösterdi. Meyve ve Sebze grubu ise sırasıyla yüzde 0.16 artış ve yüzde 1.93 artış gösterdi. Gıda grubunda en yüksek artış %17.06 ile Çiğ Süt'te görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 1.81 düşüş ile Global Pirinç'te görüldü.



Hizmet Fiyat Endeksinde en yüksek artış yüzde 29.67 ile Güvenlik'te görülürken, en yüksek düşüş yüzde 15.21 ile Konteyner Nakliye'de görüldü. Bunu yüzde 1.37 düşüş ile Ulaşım ve yüzde 0.24 düşüş ile Hava Kargo Nakliye izledi.