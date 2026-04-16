Ücretli çalışan sayısı arttı: Şubat ayında 15,5 milyonu aştı
TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı Şubat 2026’da yıllık yüzde 1,3 artarak 15,5 milyonu geçti. Sanayide düşüş sürerken, artışın lokomotifi inşaat ve hizmet sektörü oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Ücretli Çalışan İstatistikleri, Şubat 2026” verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi.
2025 yılı şubat ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişiye yükseldi.
Sanayi geriledi, inşaat ve hizmetler arttı
Alt sektörler incelendiğinde tablo farklılık gösterdi. Şubat ayında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,5, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 artış kaydedildi.
Veriler, istihdam artışında özellikle hizmet ve inşaat sektörlerinin öne çıktığını ortaya koydu.
Aylık bazda da artış sürüyor
Şubat 2026’da ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre de yüzde 0,4 yükseldi.
Aylık değişimde sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 artış gerçekleşti.