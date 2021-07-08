Üçüncü çeyrekte ihracat beklentisi yüzde 4,4 geriledi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 2,9 puan arttı

2021 yılı 3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,9 puan artarak 114,5 oldu.

İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat birim fiyatı beklentisine (gelecek 3 ay) yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.