Üretimdeki düşüş hız kesti

01 Kasım 2018

İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), temmuz ayından beri ilk kez yükselerek ekimde 44,3 düzeyinde gerçekleşti. Döviz kurunun istikrar kazanması, girdi maliyetleri enflasyonunun ekim ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki gerileme eylüle kıyasla hız kesti.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ekimde 43,6 düzeyinde ölçülerek eylül seviyesine göre küçük bir artışla faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafif çapta hız kestiğine işaret etti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylül ayında 42,7 olarak ölçülen PMI temmuz ayından beri ilk kez yükselerek ekim ayında 44,3 düzeyinde gerçekleşti. Faaliyet koşulları böylece son yedi aylık dönem boyunca yavaşlamış oldu. Döviz kurunun istikrar kazanması, girdi maliyetleri enflasyonunun ekim ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı. Benzer durumun nihai ürün fiyatları için de geçerli olduğu gözlendi. Nihai ürün fiyatları enflasyonu mart ayından beri gözlenen en düşük düzeyde gerçekleşti. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki gerileme eylüle kıyasla hız kesti. Yeni ihracat siparişleri üst üste ikinci ay olacak şekilde azaldı ve gerileme önceki aya kıyasla hız kazandı. Talep koşullarındaki yavaşlamanın etkisiyle imalatçılar istihdam ve satın alma faaliyetlerini azalttı. Tedarik zincirlerindeki zorlukların ekim ayında arttığı gözlendi ve tedarikçilerin ortalama teslim süresi anketin başladığı Haziran 2005’ten beri gözlenen en yüksek düzeye çıktı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Son PMI verileri mevcut zorlu faaliyet koşullarında en kötünün Eylül ayı ile birlikte geride kalmış olabileceğine işaret etti. Üretim, yeni siparişler ve istihdam gibi temel göstergeler

Ekim’de daha ılımlı bir yavaşlama sinyali verirken enflasyonun da hız kestiği gözlendi. Ancak piyasa koşulları firmalar için zorlu olmaya devam etti. Yeniden büyümeye geçilebilmesi için önümüzdeki aylarda faaliyet koşullarının daha fazla iyileşmesine ihtiyaç var.”

İstanbul İmalat PMI ekimde 43,6 oldu

Eylül ayında 43,5 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ekim ayında 43,6 düzeyinde ölçülerek eylül seviyesine göre küçük bir artışla faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafif çapta hız kestiğine işaret etti. PMI, üst üste üçüncü ay kritik eşik değer 50,0’nin altında kaldı. Zorlu piyasa koşullarının sürmesi nedeniyle ekim ayında üretim ve yeni siparişlerde sert yavaşlama devam etti.

Ancak her iki alt kalemdeki yavaşlama eylül ayına göre hafif gerçekleşti. Ayrıca yeni ihracat siparişleri yeniden büyüme bölgesine geçti ve son dört ayda üçüncü kez artış kaydetti.