Vergi ve harçlar 2025'te ne kadar artacak? Pasaport, ehliyet, MTV, gelir vergisi... İşte son tablo!
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Yurt dışı telefon harcı 45 bin 614, en düşük trafik cezası 2 bin 167 lira olacak.
Son açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'ne göre yeniden değerleme oranı belirlendi.
Bugün açıklanan veriler sonucunda yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
Ehliyet ücretleri ne kadar olacak?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Telefon kayıt harcı ne kadar olacak?
Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL
Pasaport harcı ne kadar olacak?
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Trafik cezaları artacak
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Motorlu taşıtlar vergisi
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL