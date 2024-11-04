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Vergi ve harçlar 2025'te ne kadar artacak? Pasaport, ehliyet, MTV, gelir vergisi... İşte son tablo!

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Yurt dışı telefon harcı 45 bin 614, en düşük trafik cezası 2 bin 167 lira olacak.

Haber Merkezi
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Son açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'ne göre yeniden değerleme oranı belirlendi.
Bugün açıklanan veriler sonucunda yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Ehliyet ücretleri ne kadar olacak?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı) 

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Telefon kayıt harcı ne kadar olacak?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL
2025: 720 TL

Pasaport harcı ne kadar olacak? 

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

Trafik cezaları artacak

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

Motorlu taşıtlar vergisi 

2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

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