Vergi ve harçlar 2025'te ne kadar artacak? Pasaport, ehliyet, MTV, gelir vergisi... İşte son tablo!

Son açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'ne göre yeniden değerleme oranı belirlendi.

Bugün açıklanan veriler sonucunda yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Ehliyet ücretleri ne kadar olacak?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)



2024: 1.308 TL

2025: 1.882



Ehliyet Harcı (B sınıfı)



2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Telefon kayıt harcı ne kadar olacak?

Cep telefonu IMEI kaydı



2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

Pasaport harcı ne kadar olacak?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Trafik cezaları artacak

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası



2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL



Hatalı park cezası



2024: 691 TL

2025: 994 TL



Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)



2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL



Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)



2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL



Alkollü araç kullanma (En düşük)



2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL



Araç kullanırken telefonla konuşma



2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Motorlu taşıtlar vergisi

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL