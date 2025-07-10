Veriler yayımlandı: Mayısta sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,7 oranında arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aynı kaldı.

Sanayi üretimi 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 oranında azalmış, yıllık verilerde ise artış görülmüştü.