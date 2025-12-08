Victoria’s Secret’ten dev satış geliri

Victoria’s Secret & Co., 1 Kasım’da sona eren üçüncü çeyrekte 1,472 milyar dolarlık satış geliri elde etti. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 9 artışa işaret ederken, şirketin daha önce açıkladığı 1,39-1,42 milyar dolarlık beklenti aralığının da üzerine çıktı.

Karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yüzde 8 artış kaydetti. Bu güçlü performans, markanın özellikle Victoria’s Secret ve Pink markaları altında yenilenen ürün portföyü ve müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin etkisini ortaya koydu.

Hisse başına zarar 0,46 dolar

Şirket, üçüncü çeyrekte net zararını 37 milyon dolara düşürdü. Hisse başına zarar 0,46 dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 56 milyon dolarlık zarar ve hisse başına 0,71 dolarlık kayba kıyasla belirgin bir iyileşme anlamına geliyor. CEO Hillary Super, bu toparlanmayı “Yüksek duygusal etki yaratan pazarlama, seçici ürün karması ve müşteri odaklılık” ile açıkladı.

6,48 milyar dolar net satış beklentisi

Güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından şirket, 2025 yılına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2025 yılı net satış beklentisi 6,45-6,48 milyar dolar aralığına yükseltilirken, önceki tahmin 6,33-6,41 milyar dolardı. Hisse başına düzeltilmiş net kâr beklentisi de 1,80-2,20 dolar bandından 2,40–-2,65 dolara çıkarıldı.

Victoria’s Secret, dördüncü çeyrek net satışlarının 2,17–-2,20 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor. Bu da geçen yılın aynı dönemindeki 2,106 milyar dolarlık satışların üzerinde bir performansa işaret ediyor.