Visa Akdeniz Raporu: Türkiye, kartlı turizm gelirlerinde güçlü büyümesini sürdürüyor

Visa’nın 2024 Akdeniz Turizm Analizi’ne göre Türkiye, kartlı turizm gelirlerinde son 5 yılın en güçlü büyüme performanslarından birini sergileyerek Akdeniz’de ikinci sıraya yerleşti.

Visa'nın Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan ve Malta’daki kartlı harcama eğilimlerini analiz ettiği çalışmaya göre; Türkiye’de 2024 yılında yabancı kart kullanımında Euro bazında yüzde 5 artış, kartlı ziyaretçi sayısında ise yüzde 16’lık büyüme kaydedildi. Son beş yılda bölge genelinde yabancı kart harcamaları yaklaşık iki katına çıkarken, Türkiye ortalamanın üzerinde bir ivme yakalayarak ikinci sırada yer aldı.

Sağlık turizminde stratejik avantaj

Türkiye’nin kartlı turizm gelirlerinde öne çıktığı alanlardan biri de sağlık turizmi oldu. Akdeniz bölgesinde turist harcamalarının yalnızca yüzde 2’si sağlık harcamalarından oluşurken, Türkiye’de bu oran yüzde 7’ye ulaştı. Bu sonuç, Türkiye’nin sağlık turizminde sahip olduğu stratejik avantajı pekiştiriyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Türkiye’yi 2024 yılında ziyaret eden her beş turistten birinin 2023’te de ülkeye geldiğini belirterek, bu kitlenin genel turist ortalamasına kıyasla yüzde 74 daha fazla kartlı harcama gerçekleştirdiğini vurguladı. Mümin, “Kartlı ödeme sistemleri, turizm gelirlerinin artmasında belirleyici bir rol oynuyor. Visa olarak hem turistlerin hem de KOBİ'lerin dijital ödemelerde güvenli çözümlere erişimini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Kartlı harcamada ilk sıra Körfez ülkelerinin

2024 yılında Türkiye’de en yüksek kartlı turizm harcaması Körfez Ülkeleri, ABD, İngiltere ve Türki Cumhuriyetler’den gelen ziyaretçiler tarafından yapıldı. Körfez Ülkeleri'nden gelen turistlerin kart kullanımının dörtte üçü İstanbul’da gerçekleşirken, ABD’liler sahil bölgeleri ve Kapadokya’ya yöneldi. İngiltere’den gelen ziyaretçiler ise Antalya, Muğla ve İstanbul arasında dengeli bir dağılım gösterdi.

Kartlı harcamaların sektörel dağılımında ise konaklama, yeme-içme ve market harcamalarını içeren "seyahat kategorisi" yüzde 36’lık oranla ilk sırada yer aldı. Perakende alışverişler yüzde 33 ile ikinci sırada geldi. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin giyim harcamalarının, diğer tüm ana koridorların toplamıyla neredeyse eşit düzeyde olması dikkat çekti. ABD’liler kuyum harcamalarıyla, İngiltere ve Türki Cumhuriyetler ise sağlık harcamalarıyla öne çıktı.

Harcamaların yüzde 88’i 7 ilde toplandı

Yabancı kart harcamalarının yüzde 88’i İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Trabzon ve Nevşehir’de gerçekleşti. Körfez ülkeleri İstanbul ve Trabzon’da, İngiltere ve Almanya ise Muğla ve Antalya’da yoğunlaştı. İzmir ve Aydın’da ABD’den gelen turistlerin harcamaları öne çıkarken, Nevşehir özellikle Japonya, Çin ve Latin Amerika’dan gelen turistlerin ilgisini çekti.

İstanbul dört mevsimin turizm lideri

İstanbul, dört mevsim boyunca en fazla kartlı harcamanın yapıldığı şehir olarak öne çıktı. Şehirde kart kullanımının zirve yaptığı dönem 2024’ün üçüncü çeyreği olurken, kış aylarında dahi İstanbul’un turizm katkısı, yaz turizmiyle öne çıkan bazı şehirleri geride bıraktı.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, “Türkiye, Visa verilerine göre son 5 yılda kartlı turizm harcamalarında bölgenin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. Özellikle ulaşım, yeme-içme, market ve sağlık alanlarındaki dijital ödemeler bu büyümeyi destekliyor. Türkiye’de turizmin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.