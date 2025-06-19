Yabancı yatırımcıdan piyasalara 1 milyar dolarlık giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 13 Haziran haftasında Türkiye piyasalarına güçlü bir giriş yaptı.

Verilere göre, yabancı yatırımcılar söz konusu haftada net 474,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 579,6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS – Kesin Alım) alımı gerçekleştirdi. Böylece toplamda 1,05 milyar dolarlık portföy yatırımı Türkiye piyasalarına yöneldi.

TCMB verileri, aynı hafta yurt dışı yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımlarının 38,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımlarının ise 741,5 milyon dolar olduğunu ortaya koydu. DİBS (Ödünç) işlemi ise gerçekleşmedi. Genel yönetim dışındaki sektör tahvillerine yönelik net alımlar ise 167,2 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Hisse ve tahvil stoklarında artış sürüyor

13 Haziran haftası itibarıyla yurt dışında yerleşik kişilerin portföylerindeki hisse senedi stoku piyasa değeri bazında 28 milyar 404 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde DİBS (Kesin Alım) stoku 10 milyar 826,9 milyon dolara, DİBS (Ters Repo) stoku 1 milyar 597,2 milyon dolara, DİBS (Teminat) stoku ise 4 milyar 2,2 milyon dolara ulaştı.

Genel yönetim dışındaki sektörlerin ihraç ettiği menkul kıymet stokları da 676,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.