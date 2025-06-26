Yabancı yatırımcılar 2 aylık aradan sonra hisse satışına döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre, aynı hafta yabancılar devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) net 685,6 milyon dolarlık kesin alım yaptı.

Yabancıların DİBS (ters repo) pozisyonları 70,5 milyon dolar net alım yönünde gerçekleşirken, DİBS (teminat) işlemlerinde 1 milyar 90,8 milyon dolarlık net satış kaydedildi. DİBS (ödünç) işlemleri bu hafta sıfırlandı. Genel yönetim dışındaki sektörlerin ihraçlarında ise 2,7 milyon dolarlık net satış bildirildi.

Hisse ve tahvil stokları

20 Haziran haftası itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin portföylerinde:

*Hisse senedi stoku 28 milyar 63,7 milyon dolar,

*DİBS (kesin alım) stoku 11 milyar 477,4 milyon dolar,

*DİBS (ters repo) stoku 1 milyar 668,9 milyon dolar,

*DİBS (teminat) stoku ise 2 milyar 911,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Genel yönetim dışı sektör ihraçlarındaki toplam stok büyüklüğü ise 670,2 milyon dolar olarak açıklandı.