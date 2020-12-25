Yabancı ziyaretçi sayısı kasımda yüzde 62 azaldı

2020 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93 azalış kaydedildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 61,93 oranında bir azalış göstererek 833 bin 991 oldu.

11 ayda ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 72 geriledi



2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,95 azaldı. 11 aylık dönem toplam yabancı sayısı 12 milyon 34 bin

883 oldu.