Yabancılar geçen hafta 284,6 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 15 Mayıs haftasında 284,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1,3 milyon dolarlık DİBS ve 110,2 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Mayıs haftasında 45 milyar 832,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 273,3 milyon dolardan 15 milyar 60,2 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 485,1 milyon dolardan 1 milyar 588,9 milyon dolara çıktı.