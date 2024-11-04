Yabancılardan 217,8 milyon dolarlık hisse satışı

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdiler.

Böylece BİST pay piyasasında dört hafta arka arkaya satış yönünde kalan yabancı yatırımcılar bu süre içinde toplam 708 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldular.

Yabancı yatırımcılar, 18 Ekim haftasında 73,6 milyon dolar, 11 Ekim haftasında 125,7 ve 4 Ekim haftasında 291,1 milyon dolar satış gerçekleştirmişlerdi.

Hisse senedi stokları 30,186 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 217,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 41,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 361,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 7,4 milyon dola seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 186,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 555,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 86,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 6 milyar 577,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 386,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.