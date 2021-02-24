Yapı ruhsatı alanların yüzölçümü yüzde 49 arttı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü geçen yılın Ocak-Aralık döneminde yüzde 48,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 69,4, yüzölçümü yüzde 48,7, değeri yüzde 71,1, daire sayısı yüzde 68,5 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56,9'u konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 111,0 milyon m² iken bunun 63,2 milyon m²'si konut, 26,2 milyon m²'si konut dışı ve 21,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 72,5 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 80,5 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 18,9 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 17,4, yüzölçümü yüzde 18,9, değeri yüzde 7,8, daire sayısı yüzde 19,0 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 56,9'u konut alanı olarak gerçekleşti

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 122,0 milyon m² iken bunun 69,4 milyon m²'si konut, 25,9 milyon m²'si konut dışı ve 26,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 77,2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 94,2 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,7 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.