Yapı ruhsatlarında düşüş: Daire sayısı yüzde 9,5 azaldı

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Türkiye'de yapı ruhsatı verilen bina ve daire sayısında 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gerileme kaydedildi.

Verilere göre, nisan-haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2 azalırken, daire sayısındaki düşüş yüzde 9,5 oldu. Yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü ise yıllık bazda yüzde 7,4 geriledi.

İkinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 78,2'si belediyeler, yüzde 21,8'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Kullanım amacına göre en yüksek payı 37,6 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bu yapıların toplam yüzölçüm içindeki payı yüzde 71,1 olarak gerçekleşti. İkinci sırada ise 4,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar yer aldı.

Yapı kullanma izinlerinde artış

Yapı ruhsatlarındaki gerilemeye karşılık, yapı kullanma izin belgelerinde artış kaydedildi.

2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 10,7 ve toplam yüzölçüm yüzde 5,8 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Konutlar ilk sırada yer aldı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapılarda en yüksek yüzölçüm payını yüzde 67,9 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu.

Bu kategoride toplam yüzölçüm 19,4 milyon metrekare olurken, sanayi binaları ve depolar 3,6 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.

Arındırılmış verilerde ruhsatlar yüzde 9,4 geriledi

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ikinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4 ve toplam yüzölçüm yüzde 9,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 artarken, daire sayısı yüzde 4,9, toplam yüzölçüm yüzde 2,1 geriledi.

Yapı kullanma izinlerinde artış sürdü

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve toplam yüzölçüm yüzde 4,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla bina sayısında yüzde 5,4, daire sayısında yüzde 4,8 ve toplam yüzölçümde yüzde 2,8 artış kaydedildi.