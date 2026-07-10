Yaş meyve sebzede tarihi rekor: İhracat ilk kez 2 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, sektör ilk yarıda 1 milyon 722 bin 572 ton ürün sattı.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artıran sektör, ilk yarı gelirini 1 milyar 690 milyon 579 bin dolardan 2 milyar 353 milyon 915 bin dolara yükseltti.

Sektör böylece ocak-haziran döneminde ilk kez 2 milyar dolar eşiğini geride bırakarak tarihi bir başarıya ulaştı.

Narenciye ilk sırada

Sektördeki en büyük payı 911 milyon 36 bin dolarla narenciye aldı. Narenciye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 76 artarken, toplam yaş meyve sebze ihracatının yüzde 39'unu oluşturdu.

Bu kapsamda taze meyve ihracatı yüzde 38 artışla 757 milyon 549 bin dolara, taze sebze ihracatı ise yüzde 10 artışla 667 milyon 724 bin dolara ulaştı.

En büyük pazar Irak

En fazla ihracat 601 milyon 112 bin dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Irak'ı 568 milyon 350 bin dolarla Rusya, 197 milyon 368 bin dolarla Romanya, 167 milyon 801 bin dolarla Almanya ve 112 milyon 426 bin dolarla Ukrayna takip etti.

En fazla ihracat yapılan Irak ve Rusya, sektör ihracatının yarısını oluşturdu.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, son yıllarda sektörün önemli ihracat başarılarına imza attığını belirtti.

Her yıl ihracat seviyelerinin giderek arttığını ifade eden Uçak, "Sektörümüz bu yılın ilk yarısında da önemli bir ihracat geliri sağladı ve tarihi bir performans sergiledi. Bu yıl ilk defa ilk yarı döneminde ihracatımız 2 milyar dolar seviyesini aştı. Sektör olarak bir önceki yıla göre yüzde 39 artış ve 663 milyon dolar gibi önemli bir fark aşıldı. İhracatçılar olarak bunu başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Sektörün alt ürün gruplarında ciddi artışın yaşandığını anlatan Uçak, şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki ihracat performansında dış pazarlardan gelen güçlü talep, birçok üründe yüksek rekolte ve Türk ihracatçılarının yıllar içinde oluşturduğu güçlü ticaret ağı etkili oldu. İhracatımızın bu yıl ay bazında yükselerek süreceğini düşünüyorum. Yıl sonunda güzel bir ihracat seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum. Sektörümüz 2025 yılında 3 milyar 703 milyon 611 bin dolar ihracat geliri sağladı. Bu yıl ihracatımızın 4 milyar dolara ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü Türk tarım ürünlerine dünyadan gelen talep giderek artıyor."