YASED: 2024’ün ilk 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi

13 Ocak 2025’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Kasım ayında, Türkiye’ye, 1 milyar 139 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti.

Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk on bir ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 9,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk on bir ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3’lük bir düşüş kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 273 milyar doları aştı.

Kasım ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1 milyar 139 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 721 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Kasım ayındaki toplam UDY’nin 257 milyon doları borçlanma araçları, 194 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 33 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, Kasım ayındaki toplam UDY girişi 1 milyar 139 milyon dolar oldu.

Yılın ilk on bir ayında gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, son beş yılın ortalama yatırım sermayesi girişlerine (5,6 milyar dolar) oldukça yakın bir seviyede gerçekleşti.

En fazla yatırım hangi sektörde gerçekleşti?

2024 yılının Kasım ayı içerisinde gerçekleşen 721 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 206 milyon dolarlık yatırım girişi ile taşıma ve depolama, yüzde 29’luk bir pay aldı.

Kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı ve toptan ve perakende ticaret ve ulaşım araçları sırasıyla yüzde 15, yüzde 12 ve yüzde 8’lik paylarıyla geçmiş kümülatif performanslarının üzerinde bir performans sergileyerek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

Kasım ayında öne çıkan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret ile kimyasalların imalatı, yılın ilk on bir ayında aldıkları sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 10’luk paylarla ayrıca dikkat çekti. Kasım ayında ilk üçte yer almasa da önceki aylardaki performansıyla bilgisayarlar ve elektrik-elektronik ürünlerin imalatı, yıl genelinde en fazla uluslararası yatırım alan ikinci sektör olarak öne çıktı.

Kasım ayında en fazla uluslararası yatırım Hollanda’dan geldi

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 58’lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2024’ün on birinci ayında yüzde 64’lük bir pay aldı. Spesifik olarak Hollanda 202 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 28’lik payı ile bu değerdeki asıl itici güç oldu. Kasım 2024 özelinde, Hollanda en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 16 ile Almanya, yüzde 11 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 9 ile Fransa ve yüzde 7 ile İsviçre takip etti.

Yılın ilk on bir ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke; yüzde 20’lik payı ile Hollanda, yüzde 13’lük payı ile Almanya ve yüzde 11’lik payı ile ABD olarak sıralandı.