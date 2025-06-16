YASED: İlk dört ayda 3,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin TCMB verilerinden derlediği bültene göre, Türkiye 2025’in ilk dört ayında 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti.

YASED, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 16 Haziran 2025’te yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nden derlediği verilerle hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ni yayımladı. Buna göre, nisan ayında yatırım sermayesi girişleri 435 milyon dolar olurken, borçlanma araçları üzerinden 327 milyon dolar, gayrimenkul satışları yoluyla ise 140 milyon dolarlık yatırım kaydedildi. Aynı dönemdeki yatırım tasfiyeleri ise 494 milyon dolarlık negatif etki yarattı.

Böylece yılın ilk dört ayında Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 3,3 milyar dolara çıktı. 2002 yılından bu yana Türkiye’ye giren toplam UDY miktarı ise 278 milyar doları aştı.

En fazla yatırım finans ve sigorta faaliyetlerine

Nisan ayında yatırım sermayesi girişlerinde en yüksek payı finans ve sigorta faaliyetleri aldı. 93 milyon dolarlık yatırımın 65 milyon dolarlık kısmı doğrudan bankacılık alanına yöneldi. Onu sırasıyla yüzde 21,1 payla tekstil ve giyim eşyaları imalatı, yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 11 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.

Hollanda ve BAE başı çekti

Yatırımların kaynak ülkeleri açısından bakıldığında, nisan ayında Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke yüzde 28’lik payla Hollanda oldu. Hollanda’yı Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 17), Birleşik Krallık (yüzde 10), Fransa (yüzde 8) ve ABD (yüzde 7) takip etti.

Ocak-nisan döneminde ise toplam 3,3 milyar dolarlık yatırımın en büyük kaynağı Kazakistan oldu. Bu dönemde Kazakistan’dan 610 milyon dolar, Hollanda’dan 311 milyon dolar ve ABD’den 201 milyon dolarlık doğrudan yatırım Türkiye’ye geldi.