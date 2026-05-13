YASED: Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım ilk çeyrekte 2,6 milyar dolar oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 13 Mayıs 2026 tarihli Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nden derlediği “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ne göre, Türkiye’ye mart ayında 1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Bu verilerle birlikte, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 2,6 milyar dolara ulaştı. İlk üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik düşüş kaydedildi. Böylece 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı 290 milyar doları aştı.

Bilgi ve iletişim sektörü ilk sırada

İlk çeyrekte gerçekleşen 2,6 milyar dolarlık toplam yatırım hacminin 1,5 milyar doları yatırım sermayesi, 1,4 milyar doları borçlanma araçları ve 636 milyon doları yabancı uyruklulara yapılan gayrimenkul satışlarından oluştu.

Aynı dönemde 907 milyon dolarlık yatırım tasfiyesinin aşağı yönlü etkisiyle net UDY girişi 2,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sektörel dağılımda ise bilgi ve iletişim sektörü, 376 milyon dolarlık yatırım hacmi ve yüzde 26’lık pay ile ilk sırada yer aldı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 16’lık pay alırken, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 14 ile yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği diğer alanlar arasında bulundu.

En fazla yatırım Almanya’dan geldi

Kaynak bölgelere göre değerlendirildiğinde, tarihsel olarak Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 59’unu oluşturan Avrupa Birliği ülkeleri, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 49 pay aldı.

Ülke bazında ise Almanya yüzde 23’lük pay ile Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke oldu. Almanya’yı yüzde 20 ile United States, yüzde 14 ile Netherlands, yüzde 12 ile United Kingdom ve yüzde 7 ile United Arab Emirates takip etti.