YASED: Türkiye’ye ilk iki ayda 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti

YASED’in TCMB verilerinden derlediği rapora göre, 2025’in ilk iki ayında Türkiye’ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım miktarı yaklaşık 2 milyar dolar oldu. En fazla yatırım toptan ticaret, finans ve bilgi teknolojileri alanlarında gerçekleşti.

Şubat ayında kaydedilen UDY girişi 561 milyon dolar olurken, bu rakam ocak ayına göre yüzde 61 düşüş gösterdi. Ancak geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 205’lik artış dikkat çekti. Ocak-Şubat döneminde toplam UDY girişi 1,996 milyar dolar olarak kayda geçti. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92’lik artış sağlandı.

Zirve toptan ve perakende ticaret sektöründe

İlk iki ayda gerçekleşen 1,35 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinde Toptan ve Perakende Ticaret sektörü, 780 milyon dolarla yüzde 58 pay alarak öne çıktı. Onu yüzde 10 ile Finans ve Sigorta Faaliyetleri, yüzde 6 ile Bilgi ve İletişim sektörü izledi.

Şubat özelinde sektörel dağılıma bakıldığında, yatırım sermayesi girişlerinin en büyük payları şu sektörlerde gerçekleşti:

* Toptan ve Perakende Ticaret (%26)

* Bilgi ve İletişim (%13)

* Finans ve Sigorta Faaliyetleri (%12)

* Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı (%11)

* Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (%9)

Hollanda, ABD, İsviçre ve Kazakistan öne çıkıyor

Şubat ayında Türkiye’ye gelen yatırımların en büyük kısmı Hollanda (%24), ABD (%20), İsviçre (%12), Birleşik Krallık (%8) ve Azerbaycan (%7) kaynaklı oldu.

Ocak-Şubat dönemine bakıldığında, en fazla yatırım gönderen ülkeler sırasıyla Kazakistan (%45), ABD (%11), Hollanda (%10), İsviçre (%8) ve Almanya (%5) oldu.