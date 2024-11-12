YASED: Yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye 7,67 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

12 Kasım 2024’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, Türkiye’ye 2024’ün Eylül ayında 1,1 milyar dolar değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi kaydedilirken 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki UDY girişleri 2,8 milyar dolara ulaştı.

Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 7 milyar 670 milyon olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8’lik bir artış kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 271 milyar doları aştı.

2024’ün ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam UDY girişi, 7 milyar 670 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 4,3 milyar doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Ayrıca, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 2,2 milyar dolar ve borçlanma araçları ile 1,6 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Aynı dönem içerisinde yatırım tasfiyelerinin 474 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, yılın ilk dokuz ayındaki toplam UDY girişi 7 milyar 670 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticarette ve elektroniklerle kimyasalların imalatında gerçekleşti

2024’ün ilk dokuz ayında, toplam yatırım sermayesi girişleri 4 milyar 331 milyon dolar olur iken 932 milyon dolarlık yatırım girişi ile “toptan ve perakende ticaret’’ yüzde 22’lik bir pay aldı. Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans ile aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 11’ini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 9’luk payı ile kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı, yüzde 8’lik payı ile finans ve sigorta faaliyetleri ve yüzde 8’lik payı ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

Yılın ilk üç çeyreğinde en fazla uluslararası yatırım Hollanda, Almanya, ABD, İrlanda, Azerbaycan ve İsviçre’den geldi

2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58’ini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün ilk dokuz ayında yüzde 52’lik bir pay ile en fazla yatırım yapan bölge olmaya devam etti. Geçmiş dönemin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise 2024’ün ilk dokuz ayında yüzde 18’lik payları ile en fazla yatırım yapan ikinci bölge oldu.

2024’ün ilk dokuz ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 19 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 12 ile Almanya, yüzde 11 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 8 ile İrlanda ve yüzde 7 ile Azerbaycan ve İsviçre takip etti.