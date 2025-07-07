Yatırımcı güveni Euro Bölgesi’nde 3,5 yılın zirvesinde

Küresel ekonomide toparlanma sinyalleri, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güvenine pozitif yansıdı. Almanya merkezli Sentix tarafından yayımlanan rapora göre, Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi Temmuz ayında 4,5 puana yükselerek yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Haziran ayında 0,2 puan seviyesinde olan endeksin bu ay yalnızca 1,1 puana çıkması bekleniyordu.

Raporda, küresel toparlanmanın yayılmaya devam ettiği, özellikle ABD ekonomisinin temmuz ayında güçlü bir performans sergilediği vurgulandı. Japonya ve Asya'nın geri kalan bölgelerinde de ekonomik ivmenin arttığı belirtildi.

Cari ve beklenti endeksleri de yükseldi

Sentix verilerine göre, cari durum endeksi -13 puandan -7,3 puana yükselerek Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti endeksi ise art arda üçüncü ayında da yükseldi ve 14,3 puandan 17,0 puana çıktı.

Almanya cephesinde de iyileşme sinyali

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da yatırımcı güveni toparlanmaya devam etti. Temmuz ayında yatırımcı güven endeksi -5,9 puandan -0,4 puana yükselerek neredeyse pozitif bölgeye ulaştı.

Almanya’da cari durum endeksi -26,8 puandan -18,8 puana çıkarak art arda beşinci ayında da yükseldi. Beklentiler tarafında da iyimserlik sürdü; beklenti endeksi 17,5 puandan 19,8 puana ulaştı.