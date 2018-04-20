YD-ÜFE martta yüzde 2,24 yükseldi

20 Nisan 2018

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 2,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,15 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,51, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2,22 yükseliş gözlendi.

En yüksek aylık artış diğer mamul eşyalarda

Martta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 3,98 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3,93 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,91 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre martta en fazla aylık artış ara mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında oldu.

Kaynak: AA