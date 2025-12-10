Yen zayıf seyrini sürdürüyor

BOJ Başkanı Ueda, merkez bankasının enflasyon hedeflerine yaklaşmakta olduğunu belirterek yakın vadede faiz artışı ihtimalini gündeme taşıdı. Piyasalar, önümüzdeki hafta olası bir faiz artışını fiyatlarken, asıl yönlendirici unsurun toplantı sonrası yapılacak açıklamalar olacağına dikkat çekiyor.

Mali endişeler yeni baskı yaratıyor

Yen üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur ise Japonya’nın mali görünümüne ilişkin kaygılar oldu. Başbakan Sanae Takaichi’nin genişleyici harcama planları, kamu maliyesine dair soru işaretlerini büyüttü ve para birimi üzerinde ek baskı yarattı.

Japonya ile diğer büyük ekonomiler arasındaki geniş faiz farkı, düşük seyreden yerel faizler nedeniyle yen aleyhine pozisyonları teşvik ediyor. Yen, bu ortamda euro karşısında da rekor düşük seviyelere gerileyerek küresel çapta zayıf bir görünüm sergiledi.