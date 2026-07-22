Yerli turist ilk çeyrekte 102,3 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-mart döneminde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine ulaştı.

Bu dönemde toplam 73 milyon 622 bin geceleme yapılırken, ortalama geceleme süresi 5,2 gece olarak hesaplandı.

Harcamalarda en büyük pay yeme içmeye

Yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Toplam harcamanın 94 milyar 552 milyon lirasını kişisel harcamalar, 7 milyar 760 milyon lirasını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına ortalama harcama 7 bin 221 lira olurken, toplam harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 30,9 ile yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu yüzde 27,6 ile ulaştırma, yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yeme ve içme harcamaları yüzde 29,1, ulaştırma harcamaları yüzde 30,1, giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise yüzde 62,2 arttı.

Seyahatlerin çoğu yakın ziyareti için yapıldı

Seyahate çıkış nedenlerinde yüzde 68,1 ile yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 22,3 ile gezi, eğlence ve tatil, yüzde 4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti.

Konaklama tercihlerinde ise arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. İlk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci, kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı.