Yılın ilk ayında enflasyon beklentileri aştı, 17 ayın zirvesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk ayında enflasyonda yüzde 1,68 artış yaşandığını açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 14,97 ile son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici Fiyat Endeksi 2021 yılı Ocak ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 arttı.

Yüzde 1,5 civarı aylık enflasyon bekleniyordu

Anketlerde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyatları aylık tahminler yüzde 1,50 civarında şekillenirken böylece yıllık enflasyonun yüzde 14,80 olması bekleniyordu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, yüzde 0,31 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,25 ile sağlık, yüzde 3,02 ile konut ve yüzde 2,90 ile ev eşyası oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,00 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,26 artış gerçekleşti."





