Yılın ilk yarısında TL ile dış ticaret yüzde 10,7 arttı

Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, 2026'nın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 772 milyar 945 milyon liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artış göstererek 136 milyar 59 milyon dolara çıktı. Haziran ayında ise dış satım yıllık bazda yüzde 21,9 yükselerek yaklaşık 25 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracat rakamı kaydedildi.

Aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan dış ticaret işlemlerinde de artış yaşandı.

Ocak ve şubatta dış ticaret hacmi 228 milyar lirayı aştı

Ocak ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalarak 24 milyar 727 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya yükseldi. Böylece ocak ayındaki dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira oldu.

Şubat ayında Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 2 düşüşle 27 milyar 704 milyon liraya inerken, ithalat yüzde 10,5 artarak 92 milyar 868 milyon liraya çıktı. Böylece dış ticaret hacmi 120 milyar 571 milyon lirayı geçti.

Mart ve nisanda artış sürdü

Mart ayında Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 31 milyar 675 milyon liraya yükseldi. Aynı ayda ithalat yüzde 15,1 artarak 110 milyar 185 milyon lira oldu. Böylece mart ayındaki dış ticaret hacmi 141 milyar 860 milyon liraya ulaştı.

Nisanda ise Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 57,3 artarak 38 milyar 212 milyon liraya çıktı. İthalat aynı dönemde yüzde 10,8 yükselişle 107 milyar 669 milyon lira olarak kaydedildi. Böylece nisan ayında dış ticaret hacmi 145 milyar 881 milyon lira oldu.

Mayısta ithalat geriledi, haziranda ihracat hızlandı

Kurban Bayramı'nın kutlandığı mayıs ayında Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 29 milyar 466 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 8,4 azalışla 82 milyar 451 milyon liraya geriledi. Böylece mayıs ayında dış ticaret hacmi 111 milyar 917 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haziranda ise Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 artışla 30 milyar 80 milyon liraya ulaştı. İthalat da yüzde 16,1 yükselerek 114 milyar 383 milyon liraya çıktı. Böylece haziran ayındaki dış ticaret hacmi 144 milyar 463 milyon lira oldu.

İlk 6 ayda 772,9 milyar liralık hacim

Ocak-haziran döneminin tamamında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 162 milyar 214 milyon liradan 181 milyar 864 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,3 artışla 535 milyar 853 milyon liradan 591 milyar 81 milyon liraya çıktı.

Böylece yılın ilk altı ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artış göstererek 772 milyar 945 milyon liraya ulaştı.