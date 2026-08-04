Yükselen petrol BP’ye yaradı: Kâr iki katını aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiliz enerji devi BP, ikinci çeyrekte yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının yanı sıra ticaret ve rafineri faaliyetlerinden destek aldı. Bilançodaki sıçrama, şirketin nakit yaratma ve borç azaltma hedeflerine de hız kazandırdı.

Kâr üç ayda 2,5 milyar dolar arttı

BP’nin tek seferlik kalemlerden arındırılmış ikinci çeyrek kârı 5,7 milyar dolara ulaştı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Böylece BP’nin düzeltilmiş kârı yalnızca üç ay içinde 2,5 milyar dolar artarken geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin de iki katını aştı.

Muhasebe standartlarına göre hesaplanan net kâr ise ilk çeyrekteki 3,8 milyar dolardan 3,9 milyar dolara yükseldi. Düzeltilmiş kâr ile net kâr arasındaki farkta değer düşüklükleri ve diğer tek seferlik bilanço kalemleri etkili oldu.

Şirket, güçlü sonucun arkasında petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın yanı sıra enerji ticareti ve rafineri marjlarındaki iyileşmenin bulunduğunu belirtti.

Nakit akışı 10,9 milyar dolara çıktı

Kârdaki artış BP’nin nakit üretimine de güçlü biçimde yansıdı. Şirketin faaliyetlerinden sağladığı nakit akışı ikinci çeyrekte 10,9 milyar dolara çıktı.

Bu rakam yılın ilk üç ayında 2,9 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece faaliyet nakit akışı çeyreklik bazda yaklaşık dört katına yaklaştı.

Artan nakit, şirketin yatırım harcamalarını ve hissedar ödemelerini finanse ederken borç azaltma planına da destek verdi.

BP’nin net borcu üç ayda yaklaşık 3,1 milyar dolar gerileyerek 25,3 milyar dolardan 22,3 milyar dolara indi. Borçtaki düşüş, bilanço yönetiminin şirketin yeni dönemindeki en önemli önceliklerden biri olmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Temettü yüzde 4 yükseltildi

BP yönetimi güçlü nakit üretiminin ardından üç aylık temettüyü yüzde 4 artırdı. Hisse başına yapılacak ödeme 8,66 sent olarak belirlendi.

Şirket son yıllarda enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen temettüyü düzenli biçimde büyütmeyi, hissedar ödemelerinin temel unsuru olarak görüyor.

İkinci çeyrekte alınan karar, yönetimin nakit akışındaki iyileşmenin sürdürülebilirliğine güvendiğine işaret ederken borcun daha hızlı azaltılması gerektiği yönündeki yatırımcı beklentileri de önemini koruyor.

BP’nin önümüzdeki dönemde hissedar ödemeleri ile borç azaltımı arasında nasıl bir denge kuracağı yakından izlenecek.

Yeni yönetimin önceliği daha sade BP

Nisan ayında BP’nin üst yönetimini devralan Meg O’Neill, şirketin operasyonlarını daha sade, dayanıklı ve yüksek getirili hale getirmeyi hedefleyen yeni önceliklerini açıkladı.

Bu kapsamda daha yüksek getiri sağlayan petrol ve doğal gaz projelerine odaklanılması, maliyetlerin düşürülmesi, operasyonel güvenilirliğin artırılması ve düşük getirili varlıkların elden çıkarılması planlanıyor.

Şirketin enerji dönüşümü döneminde yaptığı bazı yatırımların beklenen getiriyi sağlayamaması, BP üzerindeki strateji değişikliği baskısını artırmıştı. Yeni yönetim, daha sıkı sermaye disipliniyle nakit akışını ve hissedar getirisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ancak yüksek kârın önemli bölümünün enerji fiyatlarındaki artıştan gelmesi, sonraki çeyreklerde petrol fiyatlarının seyrini BP açısından kritik hale getiriyor. Fiyatların gerilemesi, ticaret gelirlerinin zayıflaması veya üretimde yaşanabilecek aksaklıklar mevcut ivmeyi sınırlayabilir.