Yunanistan ekonomisi yüzde 2 büyüdü

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından açıklanan geçici verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2025’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttı. Bu oran bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 1,7’lik büyümenin üzerine çıkılarak ekonomik ivmenin güçlendiğine işaret etti. Mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere göre ekonomi, ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüdü.

İç talep ve yatırımlar lokomotif oldu

Çeyreklik bazda hanehalkı ve kamu tüketimi yüzde 0,6 artarak iç talebin dayanıklılığını ortaya koydu. Sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 3,5’lik artış ise büyümenin temel taşı olmaya devam etti. Bu tablo, şirketlerin ve kamu kesiminin yatırım iştahının sürdüğünü gösterdi.

İhracat toplamda yüzde 0,2 artış gösterdi. Mal ihracatı yüzde 1,1 yükselirken, turizmin de etkisiyle güçlü seyreden hizmet ihracatı yüzde 0,4 geriledi. Buna karşılık ithalat yüzde 1,6 düşerek büyümeye olumlu katkı sağladı. Özellikle mal ithalatındaki yüzde 2,3’lük azalış dikkat çekti.

İthalatta yüzde 4’lük düşüş

Yıllık bazda nihai tüketim yüzde 2,1 artarken, sabit yatırımlardaki yüzde 12,8’lik sıçrama ekonomik toparlanmanın kalıcılığına işaret etti. İthalattaki yüzde 4’lük düşüş de dış dengenin büyümeyi desteklediğini ortaya koydu.