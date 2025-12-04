Yunanistan’da mevduatlar toparlanıyor

Yunanistan Merkez Bankası’nın (BoG) açıkladığı verilere göre, ülkede hanehalkı ve işletmelerin bankalarda tuttuğu mevduatlar bu yıl itibarıyla dokuzuncu kez üst üste artış kaydetti. Bu toparlanma, 2010–2015 yılları arasında yaşanan ekonomik belirsizlik, üç ayrı kurtarma paketi ve derin resesyon döneminin ardından dikkat çekici bir eğilime işaret ediyor.

2009 zirvesine hâlâ mesafe var

Mevduatların tarihi zirvesi Eylül 2009’da 237,4 milyar Euro ile kayda geçmişti. Bu seviye, Yunanistan’ı neredeyse on yıl boyunca sarsan ekonomik ve mali krizin başlangıcı olarak görülüyor. Ekim 2024 sonu itibarıyla toplam mevduat tutarı 205,95 milyar Euro'ya ulaştı. Buna göre bankalardaki mevcut mevduat miktarı, 2009 seviyesinin yaklaşık 32 milyar Euro altında bulunuyor. Bu fark, toplam mevduatların yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geliyor.

Krizin en dip noktası 2015 yılı oldu

Yunanistan’ın euro dönemindeki en düşük mevduat seviyesi Temmuz 2015’te yaşandı. Dönemin SYRIZA-ANEL hükümetinin kreditörlerle yürüttüğü ve altı ay süren belirsiz müzakereler, bankalardan ciddi para çıkışına yol açtı. Mevduatlar bu süreçte hızla eridi ve bankacılık sistemi ağır baskı altına girdi.

Sermaye kontrolleri dönüm noktası oldu

Haziran 2015 sonunda uygulamaya konulan sermaye kontrolleri, büyük çaplı mevduat çıkışlarını durduran kritik bir adım oldu. 2015’te yaklaşık 37 milyar Euro'ya ulaşan kayıplar, bir yıl sonra yalnızca 2 milyar Euro ile sınırlı kaldı. Bu gelişme, bankacılık sisteminde istikrarın yeniden tesis edilmesine zemin hazırladı.

İstikrarlı ama temkinli toparlanma

Bank of Greece verileri, mevduatlarda istikrarlı bir toparlanmaya işaret etse de, 2009’daki tarihi zirveye dönüşün henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Ekonomideki görece istikrar ve güven artışı, önümüzdeki dönemde bu farkın daha da kapanabileceğine dair umutları güçlendiriyor.