Yurt dışı ÜFE yüzde 7,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,47 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 105,74 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 7,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,20, imalatta yüzde 7,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 artış olarak gerçekleşti.