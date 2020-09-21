Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

21 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerine göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,95 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,26 ve imalat sanayisi sektöründe yüzde 7,41 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,89, enerjide yüzde 3,76, sermaye malında yüzde 8,33 artış oldu.

Yıllık değişimler

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,35, imalatta yüzde 30,19 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında yüzde 28,95 dayanıklı tüketim malında yüzde 37,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 29,33, ve sermaye malında yüzde 35,99 artış olurken, enerjide yüzde 24,14 düşüş görüldü.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 24,14 düşerken, diğer mamul eşyalar yüzde 58,55, tütün ürünleri yüzde 41,73, metal cevherleri yüzde 37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.