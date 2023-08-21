Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda YD-ÜFE aylık yüzde 15,34, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 45,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,32 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 58,79 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,26, imalatta yüzde 60,43 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 53,7, dayanıklı tüketim malında yüzde 67,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 62,4, enerjide yüzde 22,42, sermaye malında yüzde 72,44 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığı ile imalatta yüzde 15,34'er artış şeklinde hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 13,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 17,59, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,25, enerjide yüzde 25,6, sermaye malında yüzde 16,23 yükseliş olarak kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Bu kapsamda en az artış gösteren sektörler, yüzde 22,42 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 41,56 ile metal cevherleri, yüzde 41,82 ile ana metaller oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 84,89, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 83,6, tütün ürünleri yüzde 81,9 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Bu kapsamda ana metaller yüzde 11,74, gıda ürünleri yüzde 11,9, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 12,39 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 25,6, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 18,54, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 17,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.