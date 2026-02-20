Yurt dışı üretici fiyat endeksinde sert yükseliş: Ocak ayında yıllık artış yüzde 35’i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerine göre, endeks yıllık bazda yüzde 35,12, aylık bazda ise yüzde 4,06 artış kaydetti.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,06, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,63 yükseldi.

İmalat sanayinde yıllık artış yüzde 34,76

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,00, imalat sanayinde ise yüzde 34,76 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında ise yıllık bazda en dikkat çekici artış dayanıklı tüketim mallarında görüldü. Bu grupta fiyatlar yüzde 46,09 yükselirken, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, sermaye mallarında yüzde 35,06, ara mallarında yüzde 32,71 artış kaydedildi. Enerji grubundaki yıllık artış ise yüzde 11,00 ile diğer gruplara kıyasla daha sınırlı kaldı.

Aylık artışta madencilik öne çıktı

Ocak ayında aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 11,32’lik artış yaşanırken, imalat sanayinde artış oranı yüzde 3,94 oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında; dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50, enerji grubunda yüzde 4,75, sermaye mallarında yüzde 4,20, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87 ve ara mallarında yüzde 3,71 artış gerçekleşti.